Trödeln in Radvormwald : 100 Kinder trödeln beim Ferienspaß-Flohmarkt

Radevormwald Die Sommerferien enden für die Kinder aus Radevormwald traditionell mit dem großen Flohmarkt des Ferienspaßes. Auch am Samstag wurde der Flohmarkt in der Innenstadt wieder gut angenommen. Über 100 Kinder waren als Verkäufer aktiv, um ihr gebrauchtes und ausrangiertes Spielzeug, Kleidung und Bücher zu verkaufen.

Die Geschwister Frederick, Neele und Anneke gehörte zu denjenigen, die als erste in der Innenstadt waren, um einen der besten Plätze für ihren Verkaufsstand zu sichern. „Wir sind um vier Uhr aufgestanden und waren um halb fünf dann hier. Unsere Mama hat uns dabei geholfen“, sagte Frederick. Er ist mit seinen Schwestern eigentlich jedes Jahr bei dem Flohmarkt dabei und weiß, wie man richtig verhandelt. „Das macht Spaß und bisher funktioniert es ganz gut.“ Sein Verhandlungsgeschick kam nicht nur ihm, sondern auch Neele und Anneke zugute, denn die Geschwister führten am Samstag eine gemeinsame Kasse, die nach dem Abbau um 13 Uhr gerecht durch drei geteilt wurde. „Wir machen das immer so, dann ist es gerecht“, sagt die zwölfjährige Neele. Sie ist sich noch nicht sicher, wofür sie das ertrödelte Geld ausgeben wird, aber Frederick hat bereits einen Plan. „Ich will mir eine ganz neue VR-Brille kaufen. Meine alte versuche ich gerade zu verkaufen. Mit der Brille kann man Virtual Reality erleben“, sagt der 13-jährige. Auch Anneke hat ihr Geld bereits verplant. Sie möchte ihre Lego-Sammlung vergrößern.