Hobby Singers Radevormwald : Waffeln und Chorgesang

Radevormwald Seit mehr als 25 Jahren laden die „Hobby-Singers“ zum Waffelessen ein.

Doch auch die Hitze hält die vielen Besucher nicht davon ab, einmal in Hahnenberg vorbeizuschauen. So wurde es auch am Samstag gehalten. Im Gebäude, wie auch unter Pavillondächern in Freien füllten sich die Plätze. Die vielen Leckereien wurde genossen und dabei auch den geschulten Stimmen gelauscht. Den Start machte in gewohnter Weise der Gastgeber. „Passend zum Sommerwetter sangen die Chorschwestern „Lieder sind wie helles Sonnenlicht“. Dieses Lied wurde erst letzten Sommer neu einstudiert und nun erneut zum Besten gebracht. „Das Lied liegt uns sehr am Herzen, denn der Text wirkt so schön aufbauend, besonders bei Traurigkeit“, sagt die Vorsitzende.