Naturarena Bergisches Land : Einfach bergisch radeln – Broschüre mit Tourentipps

bergisches land Die heißesten Sommertage sind wahrscheinlich vorbei, nun kommt das Fahrrad wieder häufiger zum Einsatz: Für die ausklingende Sommerzeit bietet ein neues Tourenprogramm Anregungen. „Einfach historisch“, „Einfach natürlich“, „Einfach sportlich“ und „Einfach entdecken“ lauten die Titel der vier Touren, die in dem kleinen Heft beschrieben werden.

Sie führen entweder vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die die Geschichte der Region beleuchten, sie lassen die wasser-, wald- und bergreiche Natur erleben, oder bieten spektakuläre Blicke auf und durch die Städte.

Für die Touren, die in der Broschüre beschrieben werden, müssen im Schnitt zwei Tage eingeplant werden, wenn man sie komplett radeln will. Die Broschüre wird auf alle großen Tourismusmessen mitgenommen. Zudem werden die einzelnen Trassenabschnitte beschrieben, so dass auch kleine Touren geplant werden können. Die Broschüre steht im Internet unter www.einfach-bergisch-radeln.de zum Download bereit.