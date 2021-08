Einsatz in der Nähe von Beyenburg : Feuerwehr rettet Lamm von Felsvorsprung

Einsatzkräfte brachten das Tier auf den sicheren Boden. Foto: Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal/Beyenburg Das kleine Tier war von seiner Herde getrennt worden und in seiner Panik in eine verzweifelte Lage geraten. Mit Kletterausrüstung gelang es den Einsatzkräften das Lamm zu bergen und wieder in die Obhut seiner Mutter zu geben.

Die Feuerwehr Ennepetal hat in der Nähe des Beyenburger Stausees ein Lamm gerettet. Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag um 10.18 Uhr alarmiert worden. Der Anrufer berichtete, dass sich in zirka zwölf bis 15 Metern Höhe ein Lamm auf einen Felsvorsprung verlaufen hatten. Das Tier war offenbar von der Herde getrennt worden und aus Panik in diese Situation geraten.

Nach einer kurzen Einschätzung der Lage mit dem zuständigen Schäfer und Einsatzleiter, wurde entschieden eine erweiterte technische Rettung durchzuführen. Die ausgebildeten Retter nutzten dafür ein sogenanntes „EasyBrick“-System. Die drei eingesetzten Retter rüsteten sich jeweils mit einem Industrieklettergurt aus und traten einen zirka einen Kilometer langen Fußmarsch an, um einen geeigneten Festpunkt oberhalb des Lammes zu finden. Zwei Einsatzkräfte begaben sich nun bei einem gesicherten Abstiegs zu dem verängstigten Lamm. Das Tier wurde mit einem Retter in Richtung Boden abgelassen. Das kleine Lamm kam schließlich unversehrt in die Obhut seiner Mutter.

(s-g)