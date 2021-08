Spektakuläre Tierrettung in Krefeld : Katze im Kamin löst Feuerwehreinsatz aus

„Bagheera“ heißt die neun Monate junge Katze. Foto: Kaib

Krefeld Schreck am Sonntag. Eine junge Katze sitzt mehrere Stunden auf dem Kamin eines Mehrfamilienhauses an der Glockenspitz. Die Feuerwehr eilt zur Hilfe. Beim Rettungsversuch fällt die Katze jedoch in den Kamin.

Von Bärbel Kleinelsen

Eine junge Katze in Not hat am gestrigen Sonntag zwei Stunden lang die Feuerwehr in Atem gehalten. Es waren zwei Fahrzeuge im Wert von knapp einer Milllionen Euro im Einsatz, um das verängstigte Tier erst von und später aus einem Kamin zu retten. Am Ende konnte Katze „Bagheera“ von ihrem Besitzer Kilian Kaib wohlbehalten in Empfang genommen werden.

Das neun Monate alte Tier war am Vormittag desselben Tages unbemerkt aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glockenspitz entwischt. „Als wir es kurze Zeit später bemerkt haben, saß Bagheera schon auf dem Dach. Sie hat noch versucht, zu uns zu kommen, ist dabei aber abgerutscht und hat sich so erschreckt, dass sie auf den Kamin geflüchtet ist“, berichtet der 20-Jährige. Dort saß sie dann und rührte sich nicht mehr. „Wir haben um zehn Uhr zum ersten Mal die Feuerwehr angerufen und gefragt, wie wir uns verhalten sollen. Man riet uns dazu, erst einmal abzuwarten. Um 13 Uhr haben wir dann noch mal angerufen, da Bagheera immer noch auf dem Kamin saß“, sagt Kaib.

Mit dem Leiterwagen haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr versucht, die Katze vom Kamin zu retten. Dabei rutschte das Tier in den Schacht. Foto: Bärbel Kleinelsen

Kurz darauf fuhr ein Leiterwagen durch die enge Stichstraße. Doch bei dem Versuch, das verängstigte Tier vom Kamin zu heben, rutschte die Katze ab und fiel in den Schacht. Dort saß „Bagheera“ nun und kam nicht mehr raus. Die Retter schauten, ob es im Dachgeschoss einen Zugang zum Kamin gibt. Als dem nicht so war, wurde ein weiterer Einsatzwagen mit Mannschaft angefordert, um das Tier mit Hilfe einer Wärmebildkamera zu lokalisieren.

Derweil machten sich Kilian Kaib und seine Freundin große Sorgen um ihre kleine Katze, die ein eher ängstliches Tier sei. „Wir haben erst letzte Woche noch eine zweite Katze aus dem Tierheim dazu geholt. Sie ist erst ein Vierteljahr alt. Die beiden gewöhnen sich gerade aneinander. Hoffentlich geht alles gut“, meinte der 20-Jährige.

Die Feuerwehrmänner hatten inzwischen die Katze geortet und zwei Löcher in den Kamin gestemmt. Da saß „Bagheera“, zusammengekauert in der hintersten Ecke, ängstlich, aber scheinbar unversehrt. Nach zwei Stunden war damit für die Retter der ungewöhnliche Einsatz beendet.