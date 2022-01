Karneval in Radevormwald : „Kunterbuntes Bürgerhaus“ soll stattfinden

Radevormwald Das Kunterbunte Bürgerhaus am 26. Februar soll stattfinden, das hat der Vorstand und der Senat der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ entschieden. Der Verein hat in Absprache mit dem Ordnungsamt ein Hygienekonzept erstellt.

Thomas Lorenz, Gründer der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ und Hauptorganisator der Veranstaltung, hat das aktuelle Hygienekonzept bereits mit dem Ordnungsamt abgesprochen. „Das Kunterbunte Bürgerhaus ist eine kleine Veranstaltung mit nur 330 Gästen, die zum derzeitigen Zeitpunkt stattfinden darf. Wir wollen den Termin einhalten und sind damit auch auf Unterstützung bei den Künstlern gestoßen“, sagt Thomas Lorenz.

Er hat in dieser Woche nicht nur mit dem Ordnungsamt und den Mitgliedern seines Vereins gesprochen, sondern auch mit den Künstlern, die das Bürgerhaus im Februar kunterbunt machen sollen.

Info Der Verein gründete sich im Jahr 2014 Rückblick Die Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ hat sich im Jahr 2014 gegründet, unter der Leitung von Thomas Lorenz, der seit Jahren führend im Kölner Karneval aktiv ist und zuvor auch in der Radevormwalder Karnevalsgesellschaft RKG Rot-Weiß engagiert war. Das „Rua“ im Namen bezieht sich auf den Namen der Stadt Radevormwald in der heimischen Mundart, dem „Ruötsch Platt“.

Erwartet werden unter anderem Bernd Stelter, Et Rumpelstilzchen, das Heddemer Dreigestrin und das Kölsch Hänneschen. Sie haben die Rückmeldung gegeben, dass sie auf die Bühne in Radevormwald kommen wollen, auch wenn das Rahmenkonzept in diesem Jahr anders aussehen wird, als vor der Pandemie.

Das Hygienekonzept sieht vor, dass alle 330 Gäste einen 2G-plus-Nachweis vorzeigen, also geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein negatives Schnelltestergebnis haben. Außerdem gilt während der Veranstaltung Maskenpflicht und jeder Gast bekommt einen festen Sitzplatz zugewiesen.

Damit die Platzzuweisung gelingt, erhalten die Jecken am 15. Januar neue Karten von 10 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei. „Wir haben neue Karten drucken lassen, auf denen feste Sitzplätze stehen. Die alten Karten müssen also gegen die neuen eingetauscht werden“, sagt Thomas Lorenz. Kartenbesitzer, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen wollen, können ihre Karten zwar nicht an die Karnevalsgesellschaft zurückgeben, sie aber auf der Kartenbörse anbieten. „Es gibt Menschen, die noch Karten kaufen wollen. Wir vermitteln den Kontakt“, sagt Thomas Lorenz.

Alle Fragen rund um die kommende Veranstaltung werden unter karten@rua-kapaaf.de beantwortet. Während der Veranstaltung sitzen die Gäste an ihren Tischen, zwischen denen viel Abstand gehalten werden soll. „Es wird mehrere Pausen geben, in denen die Gäste ins Foyer und in den Mehrzweckraum aufgeteilt werden. Das hat bei der Kölschen Weihnacht schon gut funktioniert“, sagt Thomas Lorenz. Er hofft, dass kleine Karnevalsveranstaltungen wie geplant stattfinden können, nachdem es bereits ein Verbot für große Sitzungen mit mehr als 500 Zuschauern gibt. „Natürlich kann es passieren, dass sich die Bestimmungen kurzfristig ändern und alles abgesagt werden muss, aber dieses Risiko gehen wir ein.“