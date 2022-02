Fußball-Kreisliga A : Orkantief: Nur noch zwei Spiele sollen stattfinden

Thomas Boldt ist Trainer des A-Ligisten FC Zons. Foto: FC Zons

Rhein-Kreis Weil einige Städte im Rhein-Kreis Neuss ihre Fußballplätze bis einschließlich Sonntag sperrten, kam es zu zahlreichen absagen. Unklare Lage in Jüchen und Zons.

Von Felix Strerath

Der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A wird vom Winde verweht. Bereits frühzeitig sind zahlreiche Spiele für das Wochenende abgesagt worden. Bei zwei Partien war am Freitag noch keine Entscheidung gefallen.

Orkantief „Ylenia“ ist vorbeigezogen, in der Nacht zu Samstag kam „Zeynep“. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es eine amtliche Sturmwarnung – Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h sind angekündigt. Am Samstagmorgen soll das Schlimmste vorbei sein, am Abend kommt aber schon der nächste Tiefausläufer auf NRW zu. Fußballspielen ist bei den Windgeschwindigkeiten kaum möglich. Auch wenn der Sturm bis Sonntag deutlich abflachen soll, haben jetzt schon einige Städte die Sportanlagen im Rhein-Kreis Neuss für das gesamte Wochenende gesperrt. In Neuss, Grevenbroich und Kaarst wird kein Fußball gespielt. In der Kreisliga A sind davon gleich mehrere Spiele betroffen. Die Begegnungen SG Kaarst gegen VdS Nievenheim, DJK Hoisten gegen SV Bedburdyck/Gierath, SF Vorst gegen TuS Hackenbroich, SV Glehn gegen SV Rosellen, VfR Neuss gegen SC Grimlinghausen und SVG Grevenbroich gegen FC Delhoven wurden bereits verschoben. Die Spiele sollen schon am Dienstag nachgeholt werden, der VfR Neuss kickt erst am Mittwoch.

Unklar ist die Situation hingegen in Dormagen und Jüchen. Die Sperre der Sportplätze gilt dort vorerst nur bis Samstagmorgen. „Es ist beabsichtigt, diese am Samstag nach der Beendigung der Warnung wieder aufzuheben und die Einrichtungen wieder zu öffnen. Sollten durch den Sturm Schäden entstanden sein, bleiben diese weiterhin gesperrt“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Jüchen. Ob gespielt wird, hängt also davon ab, ob Orkantief „Zeynep“ größere Schäden auf den Sportanlagen in Jüchen und Zons hinterlassen hat. Im Zweifel kann am Sonntag aber auch noch der Schiedsrichter die Partie absagen – wenn der Platz beispielsweise nicht bespielbar oder der Wind weiterhin zu stark ist.