Karneval in der Blütenstadt : Ganz Leichlingen ist „Brauchtumszone“

Karneval in der Blütenstadt

Trotz Corona sollen Jecken schunkeln und feiern dürfen. Ein Selfie mit Pappnase wird also möglich sein. Foto: dpa/Oliver Berg

Leichlingen Für Karnevalsfeiern draußen und drinnen gelten in Leichlingen besondere Regeln. Teilnehmen darf grundsätzlich nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist.

Die aktuelle Coronaschutz-Verordnung sieht vor, dass für Karnevalsveranstaltungen bestimmte Regelungen gelten, wenn die Kommune brauchtumsbedingte Zusammenkünfte erwartet.Da in Leichlingen Karnevalsveranstaltungen erwartet werden, hat das Ordnungsamt eine Allgemeinverfügung erlassen, in der das gesamte Stadtgebiet Leichlingen als Brauchtumszone ausgewiesen ist. Damit gilt nun vom 24. Februar bis 1. März die in der aktuellen Coronaschutzverordnung im öffentlichen Raum: