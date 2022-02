Feiern überall erlaubt : Köln setzt auf Eigenverantwortung beim Karneval

Zum Karnevalsauftakt am 11. November 2021 gab es scharfe Kritik am Kölner Sicherheitskonzept: Viele Jecken hatten in abgesperrten Bereichen gefeiert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Die ganze Stadt wird zur Brauchtumszone. Doch wie sollen die strengen Corona-Regeln überprüft werden? Eine fällt zumindest noch vor Altweiber: Die Maskenpflicht.

Wenn die fünfte Jahreszeit beginnt, dürfen die Jecken wieder ganz Köln unsicher machen. Denn während Düsseldorf nur Teile der Altstadt zu Brauchtumszonen erklärte, hat Köln das gesamte Stadtgebiet dazu gemacht. Zwar gilt draußen 2G plus und in den Innenräumen müssen auch Geboosterte einen Test vorzeigen. Doch schon beim Karnevalsauftakt am 11. November 2021 war es für die Sicherheitskräfte unmöglich gewesen, alle Feiernden auf ihren Impfstatus zu überprüfen oder sie von abgesperrten Bereichen fernzuhalten. Hat die Stadt nachgebessert?

Es soll zumindest nicht mehr so einfach sein, die Absperrungen zu überwinden. „Wir haben die Zäune angepasst, sodass man nicht mehr darüber klettern kann“, sagte Dirk Schmaul vom Ordnungsamt Köln bei einer Pressekonferenz am Freitag. 440 private Sicherheitskräfte und 160 Mitarbeiter vom Ordnungsamt werden in der Altstadt, im Zülpicher Viertel und in der Südstadt im Einsatz sein, Impfnachweise stichprobenartig kontrollieren, das Glasverbot durchsetzen und die Absperrungen überwachen. „Flächendeckende Kontrollen gibt es aber nicht“, sagte Stadtdirektorin Andrea Blome. „Das können wir nicht leisten.“ Und: Für Anwohnende und Gewerbetreibende gelten die strengen Regelungen nicht, sie bekommen Bändchen und Stempel.

Reine Tanzveranstaltungen sind für alle verboten, die Jecken dürfen aber in den Gaststätten und Kneipen trotzdem tanzen – und das ohne Maske. „Die hohen Sicherheitsvorkehrungen kompensieren die Maskenpflicht“, sagte Ordnungsamtsleiter Wolfgang Büscher. Sie soll einen Tag vor Altweiber im gesamten Stadtgebiet fallen.

Die Stadt müsse nach zwei Jahren Pandemie auch auf Eigenverantwortung setzen. „Wir können die Menschen nicht davon abhalten, nach Köln zu kommen“, sagte Blome. Auf dieser Grundlage habe die Stadt ein Konzept vorgelegt, dass sicheres Feiern ermögliche – mit verständlichen Regeln für alle. „Hätten wir die Stadt in verschiedene Brauchtumszonen eingeteilt, hätte das bedeutet: Auf der einen Straßenseite hätte die eine Regel gegolten, auf der anderen Seite die andere“, sagte Blome. So sei es für alle einfacher, die Vorschriften umzusetzen.