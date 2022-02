Bürgermeister beanstandet Beschluss : CDU und Grüne unterbinden politische Debatte

Schluss der Diskussion? Das Vorgehen von CDU und Grünen wirft Fragen zu deren Politikverständnis auf. Auch für Bürgermeister Frank Steffes. Der hat das Vorgehen der Koalitionäre im Stadtentwicklungsausschuss nun förmlich beanstandet. Foto: RP/Illustration: Phil Ninh

Leichlingen Analyse Soll auf einem Gelände in Kradenpuhl, das nach der Juli-Flut unter Wasser stand, noch gebaut werden dürfen? Die SPD sagt nein und wollte im Stadtentwicklungsausschuss diskutieren. Ein Geschäftsordnungstrick verhinderte dies und sorgte für Empörung.

Bürgermeister Frank Steffes (SPD) beanstandet einen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses. Laut NRW-Gemeindeordnung kann er das tun, wenn er der Auffassung ist, dass der Beschluss das Wohl der Gemeinde gefährdet. Die Details.

Auf der Tagesordnung stand vergangenen Donnerstag ein Antrag der SPD, den Bebauungsplan A 11 Kradenpuhl-Kuhle so anzupassen, dass der bislang nicht realisierte Bereich aus dem Geltungsbereich herausgenommen wird. Er solle zukünftig dem Naturschutz dienen. Grund: Ein Investor plant seit kurzem, das freie Areal zu bebauen, das im vorigen Sommer nach dem Wupperhochwasser komplett überflutet war. „Die in nordwestlicher Richtung des Plangebiets vorgesehene Planstraße mit der begleitenden Bebauung wurde nie umgesetzt, denn immer wieder scheiterte die Umsetzung an nicht gelösten Problemen der Grundstücksentwässerung“, argumentieren die Sozialdemokraten.

Eine Beratung über den Antrag im Ausschuss jedoch wussten CDU und Grüne geschickt zu verhindern: Marc Oliver Drechsel (CDU) stellte mit Aufruf des Tagesordnungspunktes sofort einen Antrag zur Geschäftsordnung, der gegen die Stimmen von SPD und BWL angenommen wurde. Anschließend lehnten sie mit den gleichen Stimmen den SPD-Antrag zum Bebauungsplan ab. „Die Antragstellerin (SPD-Fraktion) hatte aufgrund der Schnelligkeit dieses Überraschungsantrags ihren Antrag weder erläutern, noch hat irgendein Ratsmitglied in dieser Angelegenheit Stellung beziehen können“, bemängelt Bürgermeister Steffes. Einen Antrag auf sofortige Abstimmung außerhalb einer laufenden Beratung wie in diesem Fall sehe die Geschäftsordnung der Stadt Leichlingen nicht vor. „Der Austausch von Meinungen ist wichtig und darf nicht von einer kleinen oder auch großen Mehrheit bereits im Keim erstickt werden. Es widerspricht dem Demokratieverständnis, wenn andere, wenn Minderheiten, nicht mehr zu Wort kommen dürfen“, begründet Steffes seine Beanstandung.

Zu den Ereignissen gibt es indes eine Vorgeschichte: Bereits im Januar hatten sich Kradenpuhler Anwohner beschwert, dass die Stadt ein neues Gutachten zur Entwässerungssituation im Baugebiet erstellen lässt, während sie weiter mit den Folgen des Juli-Hochwassers kämpften und seit vielen Jahren Probleme mit der Ableitung des Wassers haben (wir berichteten). „Der Geschmack wird komplett schal, wenn man bedenkt, dass der Eigentümer des Bebauungslandes einen Sitz für die CDU im Stadtrat hat“, kritisierten die Anwohner. Tatsächlich wohnt das erwähnte CDU-Ratsmitglied in Kradenpuhl, außerdem ein ehemaliger SPD-Bürgermeister und weitere SPD- und CDU-Ratsmitglieder – naturgemäß im politischen Wettstreit miteinander.

Dieses politische Kräftemessen scheint sich nun einen Weg in die Gremien der Stadt gebahnt zu haben – am vergangenen Donnerstag eskaliert im Stadtentwicklungsausschuss. Auf Nachfrage, wie es zum Antrag zur Geschäftsordnung und damit zur Verhinderung jeglicher Diskussion kommen konnte, zeigt sich die CDU schmallippig: „Zu den Gründen geben wir keinen Kommentar ab“, äußerte CDU-Ratsherr Marc Oliver Drechsel. Zuvor allerdings musste er mit seiner Fraktion Rücksprache halten, was er sagen durfte. Die CDU habe diesen Antrag schließlich stellen dürfen und warte nun ab, was komme, sagte er danach offiziell.

Ob der Antrag aber tatsächlich zu diesem Zeitpunkt gestellt werden konnte, bezweifelt der Bürgermeister: „Selbst wenn man den Antrag Herrn Drechsels als einen Antrag auf das Ende der Aussprache/Debatte (§ 14 der GeschäftsO) deuten würde, setzt dies ... eine laufende Beratung voraus.

Da im vorliegenden Fall weder beraten noch der Fraktion, die den Antrag eingereicht hatte, eine Möglichkeit der Erläuterung gegeben wurde, kann also nicht der Schluss der Aussprache bzw. der Schluss der Rednerliste beantragt worden sein, da eine Aussprache nicht im Entferntesten stattgefunden hat und auch nicht, wie ... in der Geschäftsordnung festgesetzt, je ein Ratsmitglied für und gegen diesen Antrag sprechen darf.“

Die Grünen zeigten sich von ihrem Abstimmungsverhalten im Nachgang bereits nicht mehr überzeugt: „Dieser Antrag war mit uns nicht abgesprochen, wir wollten die CDU als unseren Koalitionspartner aber nicht im Regen stehen lassen“, sagte Roland Ohm am Dienstag. Die Grünen hätten bereits Signale an die CDU gesendet, dass das ein politischer Fehler gewesen sei. Die Mängelrüge des Bürgermeisters gehe daher für sie in Ordnung.

Noch deutlicher wird Martin Steinhäuser von der Bürgerliste Witzhelden-Leichlingen: „Mit dieser Methode wurde jegliche Debatte wie in einem totalitären Staat unterbunden. Das ist einfach unterirdisch.“ So etwas habe er in seiner gesamten politischen Laufbahn noch nicht erlebt, von noch erfahreneren Ratsmitgliedern habe er Ähnliches gehört.