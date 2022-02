Freizeit in Dormagen : Schneeglöckchentage kehren nach Knechtsteden zurück

Knechtsteden Rund 30 Anbieter aus vier Nationen wollen an diesem Wochenende hunderte Varianten der Frühlingsboten und von anderen Pflanzen präsentieren und zum Kauf anbieten.

Das dürfte alle freuen, die es nach den vielen trüben Tagen in den vergangenen Wochen nun verstärkt nach draußen zieht und die es kaum abwarten können, dass der Frühling endlich Einzug hält: Erstmals nach der letzten Corona-Welle werden im Kloster Knechtsteden an diesem Wochenende (19. und 20. Februar) wieder die Schneeglöckchentage stattfinden. Und die passen natürlich perfekt zum Thema „wiedererwachende Natur“: Die Schneeglöckchentage werden nach zweijähriger Unterbrechung wieder durchgeführt – und das ganz kurzfristig. Das berichtet Organisator Martin Pflaum, der erst Mittwoch die offizielle Einladung verschickte.

Rund 30 Anbieter aus vier Nationen (England, Belgien , Niederlande , Deutschland) zeigen am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr im Kulturhof des Klosters Hunderte von Varianten der beliebten Frühlingsboten und anderer jetzt blühender Pflanzen wie Christrosen, Krokusse und mehr. Der Markt mit Hygienekonzept läuft als Freiluftveranstaltung und ist nur mit 2G-Nachweis und Maskenpflicht auch im Freien zugänglich. Die Besucherzahl ist begrenzt, so dass bei großer Nachfrage Wartezeiten möglich sind.

Wegen der begrenzten Zal an Parkplätzen in Knechtsteden wird ein ergänzender Pendelbusbetrieb vom und zum Parkplatz am Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich eingerichtet.