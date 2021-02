Karneval in Radevormwald : „Kunterbuntes Bürgerhaus“ mal virtuell

Auftritt Jörg Runge: „Dä Tuppes vom Land“ hatte auch seinen Auftritt im Radevormwalder Bürgerhaus. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Zum digitalen Kunterbunten Bürgerhaus hatten sich mehr als 150 Personen angemeldet. Es gab einige Überraschungen. Ohne Corona-Pandemie wäre das Bürgerhaus am Schlossmacherplatz sicher wieder rappelvoll gewesen.

Von Flora Treiber

Das Kunterbunte Bürgerhaus fand in diesem Jahr in digitaler Form statt. Der Einladung von Thomas Lorenz, Gründer der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“, digital Karneval zu feiern, folgten mehr als 150 Personen. Kurz vor Beginn loggten sie sich in die Videokonferenz ein.

Nicht nur Thomas Lorenz und Präsident Dirk Finger saßen verkleidet vor ihren Bildschirmen, auch die Besucher des digitalen Kunterbunten Bürgerhauses hatten sich in Kostümen, mit Kamelle in Reichweite und Sekt zum Anstoßen, vor den Bildschirmen eingefunden. „Wir sind ausverkauft“, sagte Thomas Lorenz, der maximal 100 Einladungen für die Videokonferenz verschicken konnte. „Mehr Zugriffe schafft das System nicht. Allerdings sitzen heute vor den Bildschirmen meistens zwei, manchmal auch drei Jecken“, sagte der Moderator der Veranstaltung, die in den vergangenen sechs Jahren zu einem Erfolg in Radevormwald geworden ist.

Info Ein Orden in Maskenform Orden Die Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ hat für die Session 2020/21 einen Orden in Maskenform konzipiert, der bereits an die Vereinsmitglieder, goldene Ordensträger und die Künstler, die in diesem Jahr zum Kunterbunten Bürgerhaus gekommen wären, verteilt wurde. Motto Der Orden trägt das Motto „Nur zusammen sind wir Rua – Gesund bleiben 2020/2021“. Auf der Vorderseite des Ordens ist das Logo der Karnevalsgesellschaft zu sehen, auf der Rückseite die Abbildung eines grünen Coronavirus. Der Orden ist in einer Auflage von 111 Stück erschienen.

Ohne Corona-Pandemie wäre das Bürgerhaus am Schlossmacherplatz wieder rappelvoll gewesen. In Erinnerung an diese Stimmung und die vielen Künstler, die auf der Bühne in der Stadt auf der Höhe aufgetreten sind, hatte Thomas Lorenz einen Rückblick vorbereitet. Nach der Begrüßung in Echtzeit und einem dreifachen „Rua Kapaaf“ von allen Bildschirmen, lief das eineinhalbstündige Video an.

Erinnert wurde an feiernde und schunkelnde Menschen, Tanzgarden, die mit waghalsigen Sprüngen überzeugten, und geübte Büttenredner. „Wir werden heute allerdings nicht nur auf vergangene Veranstaltungen zurückblicken, sondern auch aktuelle Grußworte sehen, die uns von Künstlern und Freunden zugeschickt wurden“, sagte Thomas Lorenz.

Als erste winkte Erni Huckenbeck in die Kamera, die zu den Gold-Ordensträgern der Karnevalsgesellschaft gehört. Sie nahm auch live an der Videokonferenz teil. „Heute können wir leider nicht das Kuchenbuffet von aktiv55plus genießen, aber zumindest ein Gläschen Kölsch zu Hause“, sagte sie.

Auch Jörg Runge, bekannt als „Dä Tuppes vum Land“ schickte Grüße nach Rade. „Wir zelebrieren Karneval trotzdem. Und ich komme spätestens 2023 wieder nach Radevormwald ins Kunterbunte Bürgerhaus“, sagte der Büttenredner. „Dä kölsche Tenor“ Tino Selbach will nächstes Jahr im Kunterbunten Bürgerhaus singen und schickte karnevalistische Grüße an die Bildschirme.

Dass die renommierten Künstler Grußworte für „Rua Kapaaf“ aufgenommen hatten, freute Thomas Lorenz. „Das Kunterbunte Bürgerhaus ist bei den Künstlern beliebt, besonders aufgrund des Publikums. Sie wollen alle wiederkommen.“ Ein aktuelles Grußwort hatten auch „Willi und Ernst“ aufgenommen, die ebenfalls Gold-Ordensträger sind. Den aktuellen Orden haben sie von Präsident Dirk Finger zugeschickt bekommen. „Bleibt gesund, das ist jetzt das wichtigste“, sagte das Duo.