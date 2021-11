Karneval in Radevormwald : „Rua Kapaaf“ eröffnet die närrische Session gleich zweimal

Karneval in Radevormwald

Radevormwald Die Radevormwalder Karnevalsgesellschaft verzichtet in diesem Jahr auf ein eigenes Prinzenpaar. Prinz Marcus I. wird aus Wipperfürth „ausgeliehen“.

Pünktlich zum Elften im Elften am Donnerstag hat auch die Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ die närrische Zeit im Landhaus Önkfeld eröffnet – getreu des Sessionsmottos „Alles hat seine Zeit“. Um 14.11 Uhr begrüßte Präsident Dirk Finger die jecken Gäste und stellte noch einmal den Orden der Corona-Zeit vor. „Alles hat seine Zeit – und wir nehmen uns jetzt die Zeit, das nachzuholen, was Corona am letzten 11.11. verhindert hat“, überraschte er die Jecken.