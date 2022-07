Lutherische Gemeinde in Radevormwald : Neue Kirchenmusikerin wird offiziell begrüßt

Radevormwald Angelika Kozinowski-Werler ist zwar bereits seit mehr als einem halben Jahr im Dienst, aber nun findet die eigentliche Begrüßung im Gottesdienst statt.

Die Kirchenmusikerin der evangelisch-lutherischen Gemeinde, Angelika Kozinowski-Werler, wird am Sonntag, 21. August, um 10 Uhr offiziell in ihr Amt eingeführt. Die Kirchenmusikerin ist bereits seit Januar im Dienst und vielen Gemeindegliedern mittlerweile gut bekannt. „Nun wird sie in einem feierlichen, musikalischen Gottesdienst, den auch der Paul-Gerhardt-Chor begleitet, offiziell begrüßt, in ihr Amt eingeführt und gesegnet“, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.