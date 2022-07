Erste Ausstellung in der Kirche : Kunst auf der Altarwand von Pius Lukas

Pfarrer Christof Tebbe und Künstlerin Anne Kurth in der Pius-Lukas-Kirche. Die Bilder hängen an der Rückwand des Hauptaltars. Foto: Fabian Kamp

Krefeld „Blick nach vorn“ wird mit dem Gottesdienst am Sonntag eröffnet. Die erste Ausstellung in der ökumenischen Kirche ist eine Herausforderung und ein Anfang.

Die Botschaft hängt an zentraler Stelle hinter dem Altar - doch sie ist nicht zu lesen. Besser gesagt: Sie ist nicht zu entziffern. Es handelt sich um eine Anleitung zum Friedlichsein, das müssen wir Barbara Freundlieb glauben. Denn die Künstlerin hat die Schriftzeichen, die sie auf das Papier gebracht hat, frei erfunden. Und doch passen sie bestens in eine Kirche.

Die ökumenische Pius-Lukas-Kirche in Gartenstadt hat erstmals eine Kunstausstellung. Mit dem Gottesdienst am Sonntag, 31. Juli, um 11.15 Uhr wird sie eröffnet. Unter dem Thema „Blick nach vorn“ haben fast 20 Krefelder Künstlerinnen und Künstler ihre Bilder zur Verfügung gestellt.

Besuchern des Kunstspektrums mögen die Bilder und Zeichnungen bekannt vorkommen. Bis vor wenigen Tagen hingen sie noch in den Räumen der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK). Dort hat Pfarrer Chrstoph Tebbe sie gesehen. „Er war von dem Motto ,Blick nach vorn‘ sofort angetan“, erinnert sich Anne Kurth, Kuratorin der GKK-Ausstellung und auch für die Präsentation in der Kirche verantwortlich. Und vor Ort hat Tebbe dann ausgewählt, was auch in den Kirchraum passt. Anne Kurths Bleistift-Kreide-Zeichnung einer mythologischen, von einem Engel begleiteten Flussüberfahrt in eine andere Welt ist auch an der Altarrückwand zu sehen. „Dies ist ein ganz besonderer Ausstellungsort“, sagt sie.