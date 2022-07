Sportjugend Radevormwald : „Summer Games“ finden wieder statt

Radevormwald Am 6. August sind Familien wieder eingeladen zu Sport und Spaß, diesmal auf das Gelände des DTV in Obergrunewald. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.

Die „Summer Games“ der Sportjugend Radevormwald gehen in diesem Jahr wieder an den Start. Am Samstag, 6. August, von 11 bis 17 Uhr findet die Veranstaltung auf der Sportanlage des Dahlerauer Turnvereins (DTV), statt. Die Sportjugend als Ausrichter veranstaltet das Sportereignis in Kooperation mit der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und den Stadtwerken Radevormwald (SWR.).