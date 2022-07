Schule in Radevormwald : Wiedersehen nach 50 Jahren

Radevormwald Der Abschlussjahrgang von 1972 der Realschule Radevormwald veranstaltete ein Klassentreffen. Damals wurde noch nach Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet.

Der Abschlussjahrgang 1972 war der letzte, der noch getrennt nach Jungen und Mädchen unterrichtet wurde. Warum das so war, konnte bisher keiner in Erfahrung bringen. Trotzdem fanden sich nach Schulende drei Akteure aus beiden Klassen – Cornelia Rodig, Jürgen Offermann und Michael Scholz, um eine Tradition „Klassentreffen alle 5 Jahre“ zu organisieren. Vom ersten gemeinsamen Treffen auf einer „Tenne“ an der Wasserturmstraße über viele – teils historische, nicht mehr vorhandene Radevormwalder Gasträume – trafen sich jetzt die Ehemaligen auf dem Thomashof in Burscheid.