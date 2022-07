Unfall in Radevormwald : Auto stürzt Böschung hinunter – Verdacht auf illegales Rennen

Halver/Radevormwald Das Auto war am Donnerstagabend am Wupperdamm bei Niedernfeld von der Straße abgekommen. Die zwei Insassen wurden nur leicht verletzt, doch der Führerschein des Fahrers vorerst sichergestellt.

Leichte Verletzungen haben die Insassen eines BMW davongetragen, als ihr Wagen am Donnerstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunter stürzte. Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens stellte die Polizei den Führerschein des Fahrers sicher.

Gegen 21 Uhr war der BMW vom Parkplatz am Wupperdamm gekommen und wollte in Niedernfeld auf die B 229 abbiegen. Kurz vor der Einmündung verlor der 19-jährige Fahrer aus Radevormwald in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam zunächst in das rechts neben der Fahrbahn befindliche Buschwerk ab und stürzte anschließend eine Böschung hinunter, wo der BMW schwer demoliert auf einem Grundstück zum Stillstand kam.