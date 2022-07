Kirche in Radevormwald : Lutherische Gemeinde feiert Jubelkonfirmation

Radevormwald Die Jahrgänge 1972, 1962 und 1952 sind zu dem feierlichen Gottesdienst an der Burgstraße eingeladen. Auch Jubilare, die nicht aus der Gemeinde stammen, sind willkommen.

Die Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald feiert am Sonntag, 7. August in der Kirche an der Burgstraße Jubelkonfirmation. Begangen wird die „Goldene Konfirmation“ des Konfirmationsjahrgangs 1972, die „Diamantene Konfirmation“ des Konfirmationsjahrgangs 1962 sowie die „Gnadenkonfirmation“ des Konfirmationsjahrgangs 1952. „Herzlich eingeladen zu diesem Anlass sind auch diejenigen, die nicht in unserer Kirchengemeinde konfirmiert worden sind, aber dieses wichtige Fest feiern möchten“, kündigt Pfarrer Philipp Müller an. Diese könnten sich wie die ehemaligen lutherischen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde unter ☏ 02195 67710 im Gemeindebüro oder per E-Mail unter kontakt@radevormwald-kirche.de