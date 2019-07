Naturschützer aus Radevormwald : IG Wiebachtal fährt in die Eifel

IG Wiebachtal fährt in die Eifel

Die Burg Vogelsang in der Eifel ist das Ziel. Foto: Oliver Berg dpa/lnw. Foto: picture alliance / dpa

Radevormwald Ziel ist die Burg Vogelsang, das Besucherzentrum im Nationalpark.

Ganz im Zeichen des Naturerlebens steht die Jubiläumsfahrt der IG Wiebachtal am 31. August. Anlässlich seines zehnjährigen Vereinsbestehens lädt der Verein an diesem Tag Mitglieder und deren Familienangehörige zu einer naturkundlichen Exkursion in den Nationalpark Eifel ein. Um 8 Uhr geht es mit dem Bus zum Besucherzentrum des Nationalparks im historischen Forum der Burg Vogelsang.