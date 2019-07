Oberbergischer Kreis : Landschaftsverband gibt Rechenschaftsbericht ab

Das Bergische Freilichtmuseum – hier das Haus Hilden – wird durch den Landschaftsverband getragen. Foto: Tobias Dupke

Radevormwald Der Kreis zahlt eine Menge Geld an Umlagen, bekommt aber auch viele Leistungen zurück.

Der Oberbergische Kreis hat im Haushaltsjahr 2018 eine Umlage in Höhe von 61,1 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 142,6 Millionen Euro in den Kreis zurück. Rund 85,3 Millionen Euro hiervon sind Eigenmittel des LVR und mehr als 57,3 Millionen Euro stammen aus Bundes- und Landesmitteln sowie aus der Ausgleichsabgabe. Das teilt der LVR mit.

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung vom 2. Mai 2018 erfolgte nach einer Senkung des Umlagesatzes in 2017 eine weitere Senkung der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2018 um 0,7 Prozentpunkte auf 14,7 Prozent. Der Doppelhaushalt 2017/2018 entwickelte sich durch gestiegene Deckungsmittel und eine weiterhin restriktive Haushaltsbewirtschaftung positiver als erwartet, so dass der Oberbergische Kreis im Rahmen der beiden Nachtragshaushalte um mehr als 9,1 Millionen Euro entlastet werden konnte. Diese Finanzmittel standen dem Kreis für andere Zwecke zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein um weitere 0,27 Prozentpunkte abgesenkter Umlagesatz von 14,43 verabschiedet, was einer zusätzlichen Entlastung von rund 1,2 Millionen Euro für den Oberbergischen Kreis entspricht.

Mehr als 88,1 Millionen Euro wurden vom LVR im Oberbergischen Kreis für die Sozialhilfeleistungen der Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf verausgabt. Mit über 183.000 Euro förderte der LVR im Oberbergischen Kreis zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege.

Der LVR spielt überdies mit seinen Einrichtungen im Oberbergischen Kreis eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und Standortfaktor: Insgesamt arbeiten in der LVR-Förderschule, im LVR-Freilichtmuseum Lindlar und im LVR-Industriemuseum 109 Mitarbeitende. 62 von ihnen sind direkt beim LVR beschäftigt. In der LVR-Förderschule in Wiehl-Oberbantenberg werden 165 Kinder und Jugendliche unterrichtet.

Diese Informationen gehen aus der Leistungsübersicht 2018 hervor, die der LVR veröffentlicht hat. Die Leistungsübersichten aller 26 Mitgliedskörperschaften sind unter folgendem Link abrufbar: www.lvr.de/Leistungsübersichten