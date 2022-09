Schlepperbande Honsberg : Ein Ereignis, nicht nur für Traktor-Liebhaber

Radevormwald Zum zweiten Mal verwandelte sich die beschauliche Ortschaft Honsberg übers Wochenende in Pilgerstätte für Fans schwerer Traktoren. Die rüstigen Gefährte lockten nicht nur Kenner aus der Region an.

Rostig schimmert die Haube des blauen Lanz D 5006, der eher unscheinbar auf dem weitläufigen grünen Feld der Familie Wiesemann in der Ortschaft Honsberg in einer Reihe mit anderen alten Gefährten steht. Ein landwirtschaftliches Gerät, das seine besten Tage vermeintlich längst hinter sich hat. Doch wie manch rüstiger Pensionär, der nach einem vollendeten Arbeitsleben noch etwas von der Welt sehen will, ist auch dieser Trecker von 1955 mit seinem Besitzer offensichtlich noch viel unterwegs. Von Duisburg aus hat dieser unter 80 Traktoren, die beim diesjährigen nunmehr zweiten Treckertreffen der Interessensgemeinschaft „Schlepperbande Honsberg“ am Samstag dabei sind, die weiteste Anreise hinter sich gebracht. Fast 90 Kilometer Landstraße, mit 50 PS unter der Haube und einer Höchstgeschwindigkeit von 32 Kilometern pro Stunde. Eine Tour, auf die man – im Schneckentempo und mit hupenden Autos im Rücken – deutlich Lust haben muss. Eine lange, zeitlich aufwendige Fahrt, um bis nach Radevormwald zu gelangen. Eine Mühe, die sein Besitzer, anerkennenderweise, aber nicht gescheut hat, bloß um ein Wochenende unter Gleichgesinnten zu verbringen.