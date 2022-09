Schlepperbande Honsberg : Zweites Treckertreffen in Honsberg startet am Freitag

Oldtimer-Freunde gibt es unter den Traktorenfahrern auch – hier ein Bild vom ersten Honsberger Treffen im Jahr 2021. Foto: Jürgen Moll

Honsberg Fürs Wochenende lädt die „Schlepperbande Honsberg“ an drei Tagen zum Fest rund um die kultigen Landmaschinen ein. Doch nicht nur auf dem Feld vor der Ortschaft ist was los, unter anderem gibt es einen großen Garagentrödel.

Eine neue Veranstaltung zu etablieren – und das in Zeiten von Corona und anderen Krisen–, das ist nicht so einfach. Die „Schlepperbande Honsberg“ hat es im vergangenen Jahr gestemmt. Das erste Treckertreffen in der Ortschaft im Westen von Radevormwald war ein Erfolg, aus dem Stand schafften es die Veranstalter, 100 Treckerfahrer mit ihren Maschinen nach Honsberg zu locken, teilweise von weit her. Das machte den Organisatoren Mut, die Neuauflage ins Auge zu fassen.

Am kommenden Wochenende, vom 23. bis 25. September, ist es nun wieder so weit. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Traktoren, die am kommenden Freitag ab 15 Uhr anreisen können. Zur Eröffnung gibt es dann bei Grillwurst und Lagerbier Spaß beim Riesen-Mensch-ärgere-dich-nicht und am Nagelbalken. Mit „Schlepperklönen und Feuertonne“ beim Sonnenuntergang soll der erste Tag ausklingen.

Info Der Eintritt zu dem Treffen ist frei Gebührenfrei Besucher müssen keinen Eintritt für das Veranstaltungsgelände bezahlen, das sich entlang der Honsberger Straße (Abzweigung nach rechts von der L 81 in Richtung Wupper-Talsperre) befindet.

Am Samstag, 24. September, geht es dann um 10 Uhr los. Auf dem Programm steht ein großer Trecker-TÜV. „Die GTÜ macht die Hauptuntersuchung direkt am Treff“, kündigen die Organisatoren an. Vor Ort vertreten sind außerdem die örtliche Jägerschaft und der Verein „Rader Kitzretter“, ebenso Imker und ein SiKu-Verkaufsstand. Eine große Saftpresse steht für die Besucher bereit, ein mobiles Sägewerk ist in Aktion.

Auch sonst soll es auf dem Außengelände an Aktionen nicht fehlen: „Traktorpulling, Geschicklichkeitsspiele mit Traktor, Baggerspiele, Ponyreiten, Hüpfburg, Planwagen und Kinderkarussell für Groß und Klein“ – das alles findet sich im Programm der „Schlepperbande“.

Und auch eine Bühne mit Live-Darbietungen wird es geben, so ein Tanzprogramm des RTV. Ab 18.30 Uhr sorgen dann die Band „BBM – Best before Midnight“ und ein DJ für Stimmung. Am Sonntag, 25. September, geht es von 10 bis 17 Uhr mit dem Programm auf dem Gelände der Familie Wiesemann am Ortsausgang von Honsberg weiter. An diesem Tag wird auch der Verein für Greifvögel und Wildschutz vor Ort sein. Für Speisen und Getränke ist natürlich gesorgt, es gibt Spezialitäten vom Grill, Kuchen und Eis von der „Muh to Go“-Hofmolkerei, außerdem Kartoffeln und Nudeln vom Hof Holberg.

Nicht nur auf freiem Feld wird gefeiert, auch die Ortschaft selber lädt für Samstag und Sonntag Besucherinnen und Besucher zu einem Rundgang ein. Dann findet nämlich im ganzen Dorf ein großer Garagentrödel statt.

Entstanden war die Idee, in Honsberg ein solches Ereignis auf die Beine zu stellen, zunächst als eine originelle Idee auf einer Feier. Inzwischen verfügt die selbstironisch betitelte „Schlepperbande Honsberg“ über eine Internetseite, auf der Besucher sich auch mit Bildern von der Premiere 2021 einen Eindruck machen können - www.schlepperbande-honsberg.de Dort findet man auch alle Informationen zur aktuellen Veranstaltung.