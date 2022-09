Pflaumenkirmes in Radevormwald : Rummel leidet unter dem schlechten Wetter

Radevormwald Die herbstlichen Wetterkapriolen vermiesten den Schaustellern in der Radevormwalder Innenstadt das Geschäft. Und die Besucher strömten nur in den Regenpausen.

Wann immer sich die Wolken verzogen, liefen wieder Menschen durch die Innenstadt. Doch das meteorologische Hin und Her hielt viele Besucher von einem ausgiebigen Kirmesbesuch ab. So zeigte sich auch am Samstagabend, zur besten Ausgehzeit gegen 19 Uhr, dass der sprichwörtliche Drops hier bereits ausgelutscht war: Durchgefroren und gelangweilt standen viele Budenbetreiber entlang der Kaiserstraße in ihrem Häuschen, daddelten am Handy oder stärkten sich mit ihren eigenen Speisen und Getränken einfach selbst – immer in der Hoffnung, gleich nochmal Kundschaft zu erblicken. Nur eine Handvoll Menschen hatte sich an einem Bierwagen eingefunden. Das nebenstehende Kinderkarussell drehte sich längst nicht mehr, und die wild blinkenden und trötenden Greifarmautomaten zogen nur für einen kurzen Augenblick die Aufmerksamkeit auf sich.