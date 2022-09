Feuerwehr in Radevormwald : Ausbildung mit der Atemmaske

Feuerwehr in Radevormwald

Die Feuerwehr Radevormwald hat ab sofort neun weitere Atemschutzgeräteträger in ihren Reihen. Diese Mitglieder der örtlichen Löschzüge haben im August und September an einer mehrwöchigen Ausbildung zum Thema Atemschutz teilgenommen. In verschiedenen theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten wurden die Teilnehmer auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet und trainiert.