Partnerstadt von Radevormwald : Jubiläumsbesuch zur „Foire de Béré“ in Châteaubriant

Radevormwald/Châteaubriant In der vergangenen Woche reisten Vertreter der Stadt Radevormwald in die französische Partnerstadt. Dort wurde die traditionelle landschaftliche Messe eröffnet.

) Nachdem das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Radevormwald und Châteaubriant im Juni bereits zum Weinfest in der Stadt auf der Höhe gefeiert wurde, reisten Vertreter aus Radevormwald in der vergangenen Woche in die französische Partnerstadt – und zwar der Erste Beigeordnete und Kämmerer Simon Woywod zusammen mit Katja Oelschläger, die bei der Stadt für die Städtepartnerschaften verantwortlich ist. Als Vertreter der Stadt war auch der stellvertretende Bürgermeister Gerd Uellenberg in Frankreich. Am Schloss wurden die Gäste am Donnerstag offiziell empfangen. Auch Mitglieder des Städtepartnerschaftskomitees mit der Vorsitzenden Erni Huckenbeck und ihrem Stellvertreter Dejan Vujinovic waren zu Gast in der Partnerstadt.