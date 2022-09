Stadtradeln im Oberbergischen Kreis : 2061 Radler, 267 Teams und mehr als 275.000 Kilometer

Oberberg Beim Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Das Stadtradeln startete am 4. September und läuft bis 24. September. Dabei geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, doch vor allem auch um den Spaß am Fahrradfahren, Teamgeist und neue Wege in der Region mit dem Fahrrad zu erkunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Alle, die im Oberbergischen Kreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können mitmachen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit einem Schulteam parallel auch am Schulradeln Nordrhein-Westfalen teilzunehmen.