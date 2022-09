Festtage in Honsberg : Traktoren treffen in Honsberg ein

Eröffnung Schlepperbanden-Treffen 2022 in Honsberg. Mitorganisator Nils Paas (Bildmitte stehend) freut sich wieder auf ein schönes Schlepperbanden-Treffen am Honsberg. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Drei Tage lang feiern die Honsberger und ihre Gäste das Traktorentreffen der „Schlepperbande“. Der Auftakt war am Freitagnachmittag.

Zum zweiten Mal lädt an diesem Wochenende die „Schlepperbande Honsberg“ zu ihrem Traktorentreffen mit buntem Programm für Jung und Alt ein. Am Freitagnachmittag trafen die ersten Traktorfahrer mit ihren Maschinen auf dem Gelände am Ortsausgang ein (Foto: Jürgen Moll). Am Samstag und Sonntag wird es nicht nur auf freiem Feld, sondern auch in der Ortschaft Aktionen geben, darunter einen großen Garagentrödel. Bei der Premiere der Veranstaltung im vergangenen Jahr kamen aus dem Stand 100 Traktorfahrer, nun wird sich zeigen, ob die Zahl bei der Neuauflage des Festes getoppt werden kann. Besucher müssen keinen Eintritt für das Veranstaltungsgelände bezahlen, das sich entlang der Honsberger Straße (Abzweigung nach rechts von der L 81 in Richtung Wupper-Talsperre) befindet.