Suchtkranker Radevormwalder vor Gericht : Aus der Haft geht es gleich in die Therapie

Radevormwald Ein 36-jähriger Radevormwalder hat seine Mietwohnung demoliert und in einem unbewohnbaren Zustand hinterlassen. Vor dem Amtsgericht Wipperfürth wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Aus der Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn wurde ein 36-jähriger Radevormwalder jetzt dem Strafrichter am Wipperfüther Amtsgericht vorgeführt. Ihm wurde Beleidigung und Sachbeschädigung vorgeworfen, die er unter seiner laufenden Bewährung begangen hatte. Nach der Verhandlung musste er jedoch nicht wieder ins Gefängnis zurück, sondern wurde für eine Suchttherapie direkt in die Fachklinik nach Marienheide befördert. Neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung lautete das Urteil.

Dem 36-Jährigen wurde vorgeworfen, 2021 seine Mietwohnung in Radevormwald demoliert und darüber hinaus seinen Vermieter beleidigt zu haben. In der Wohnung hatte er unter anderem Zimmertüren lackiert, eine Türscheibe eingeschlagen, eine Spiegelschranktür herausgerissen sowie große Löcher in Türrahmen, Wände und Decken gebohrt.

Die Sachbeschädigung in seiner ehemaligen Mietwohnung in Radevorwald, die ihm gekündigt wurde, gab der Angeklagte zu. „Es war mitten in der Nacht. Ich hatte mich ausgesperrt und deshalb versucht die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen“, sagte er aus. Dass das Lackieren der Innentüren in einer Mietwohnung auch als Sachbeschädigung gewertet wird, habe er jedoch nicht gewusst. Beleidigt hätte er seinen Vermieter nur nach vorausgegangener, verbaler Provokation. „Ich bin jemand, der in vielen Dingen nicht unschuldig ist, aber ich beleidige keinen einfach so und aus heiterem Himmel“, betonte der Arbeitslose.