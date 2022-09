Einsatzkräfte in Radevormwald : Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Borbeck

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans übergab am Freitagabend ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug am Gerätehaus in Borbeck. Es war eine Premiere für die „Blauröcke“ vor Ort.

Auch der Bürgermeister freute sich sichtlich, den symbolischen Schlüssel an den Stadtbrandinspektor übergeben zu können, den dieser anschließend direkt an die Borbecker Löschgruppe weitergab. „Ich muss meinen Dank an die Politik und den Stadtrat aussprechen, da es nur in einem guten Schulterschluss möglich ist, so eine Anschaffung zu tätigen“, sagte das Stadtoberhaupt. Die Anschaffung sei ein gutes und deutliches Signal an die Rader Feuerwehr im Allgemeinen und nun die Borbecker Löschgruppe im Speziellen, dass die Stadt wisse, welch wichtige und hervorragende ehrenamtliche Arbeit hier geleistet werde. „Es ist ein wichtiges Bindeglied in der Gesellschaft, dass sich Menschen wie Sie im Ehrenamt engagieren“, sagte Mans. Er betonte weiter, dass er einfach nur „richtig stolz“ sei, eine „so tolle Feuerwehr“ zu haben.