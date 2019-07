TSV Radevormwald : Schwimmer auf dem Treppchen

Radevormwald Bei den NRW-Meisterschaften im Schwimmleistungszentrum in Wuppertal zeigten die Rader ihr Können.

Bärenstark präsentierten sich Nils Friese und die Zwillinge Janis und Joshua Adamek am vergangenen Wochenende bei den NRW-Meisterschaften im Schwimmleistungszentrum Wuppertal. Am Samstagvormittag locker für die Endläufe qualifiziert, ging es in den Finales dann schließlich Schlag auf Schlag: Erst holte Janis über 200 Meter Brust (2:28,43 Minuten) den dritten Platz, dann setzte Nils nur wenige Minuten später noch einen drauf. Silber über 50 Meter Brust in einer Zeit unter der Schallmauer von 30 Sekunden (0:29,75). Am Sonntag zeigte dann Joshua, was er kann: Finalteilnahme über 200 Meter Schmetterling und ein hervorragender sechster Platz mit neuer Bestzeit auf der Langbahn (2:19,30), heißt es in einer Pressemitteilung.