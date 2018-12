Sport im Düsseldorfer Süden: Rekorde, Siege und Meisterschaften

Mit seinem Verein TB Hassels gewann Alex Zoch Bronze Bronze bei den Deutschen Meisterschaften, die in Benrath stattfanden. Zudem erkämpfte er im Nationaldress in Italien ebenfalls den dritten Platz. Foto: Paolo Volante

Auch 2018 haben Sportler aus dem Düsseldorfer Süden wieder Erfolge errungen. Hier eine Auswahl.

Deutscher Meister im Para-Eishockey ist der Urdenbacher Christian Jaster . Mit der SpVg Nordrhein-Westfalen setzte sich der 32-Jährige durch Siege gegen die Bremer Weserstars und die SG Süd-Ost in der Eishalle am Berliner Olympiastadion durch.

Mit persönlicher Bestzeit hat sich Christoph Schneider beim Düsseldorfer Metro-Marathon In der Altersklasse M60 den Titel „Deutscher Meister“ gesichert. Mit 2:59:19 blieb der Läufer vom TB Hassels unter der magischen Grenze von drei Stunden.

Katharina Löb vom Judo-Sportverein Düsseldorf siegte beim U 18-Finalkampf in Herne und grüßt als „Deutsche Meisterin“ in der Klasse bis 40 Kilogramm. Der Würgegriff „Kata-ha-jime“ bescherte der 14-jährigen Garatherin den Titel.

Sieg und Niederlage liegen im Sport oft dicht beieinander. Joshua Koßmann ist ein passendes Beispiel dafür. Dem Top-Sprinter vom Turnerbund Hassels fehlten beim 100-Meter-Lauf nur fünf Hundertstel für die erhoffte Teilnahme bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Dennoch blickt der 23-jährige Benrather auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Er gewann Gold bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg über 100 Meter mit der persönlichen Bestzeit von 10,7 Sekunden. Platz eins beim Oedter Sprint-Cup.

Christian Schmidt hat es geschafft und seinen Traum verwirklicht, Eishockey-Profi zu werden. Der 19-Jährige Stürmer des Inline-Skaterhockeyclubs Düsseldorf Rams steht nämlich aktuell beim bayrischen Oberligisten EV Lindau Islanders unter Vertrag. Nach Ablauf der Eishockeysaison kehrt Schmidt in die Landeshauptstadt zu den Rams zurück.

Dieser Traum wurde für Julius Wagner wahr. Der 13-jährige Jugendliche aus Hassels stand im Mittelpunkt eines neunminütigen Beitrags für die Fernsehserie „Kika live“, der in der Benrather Sporthalle Wimpfener Straße gedreht wurde und dabei musste der Neuntklässler vom Annette-Gymnasium Moderator Ben Blümel die Sportart Tchoukball erklären. Team-Erfolge

Einen Club-Rekord stellten die Aktiven der Ruder-Gesellschaft Benrath auf. Die 100.000-Kilometermarke als Vereinsgesamtleistung wurde in der Saison 2018 überschritten. Großen Anteil daran hatte der Urdenbacher Matthias Mucharowksi als vereinsinterner Ruder-Kilometersieger.

Reichlich abgeräumt haben die Bowlingspielerinnen des BV Düsseldorf . Tina Hulsch , Birgit Pöppler und Yvonne Schmitt sowie Jennifer Meissner und Martina Schütz sind nach ihrem Finalsieg gegen den BV Frankfurt die Bundesliga-Besten. Den Aufstieg in die Football-Oberliga perfekt gemacht haben die Kraftpakete der Düsseldorf Bulldozer

In der Offense glänzte die Football-Legende Estrus Crayton.

Dreimal Gold, einmal Bronze – so lautet die Bilanz der Jiu Jitsu-Kämpfer des SC Bushido Düsseldorf bei den Deutschen Meisterschaften in Erftstadt. Christoph Osing und Ulrich Becker sowie der doppelte Goldmedaillengewinner Frederic Kerfers bildeten das Erfolgsteam.