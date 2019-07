Stadtarchiv Radevormwald : Einblicke in Rades früheste Geschichte

Einblicke in Rades früheste Geschichte

Radevormwald Das Rader Stadtarchiv verfügt nun über eine digitale Datei jenes Dokumentes, das die Stadtgründung im Jahr 1316 belegt. Es überlebte vor einigen Jahren den Einsturz des Kölner Stadtarchivs.

„Leider sind die eigentliche Stadterhebungsurkunde und auch das Original der Urkunde von 1316 nicht erhalten“, bedauert Iris Kausemann. Vermutlich wurden sie bei einem der großen Stadtbrände 1525 und 1571 ein Raub der Flammen. Zum Glück für die Historiker gibt es jedoch eine Abschrift, und diese findet sich im Historischen Archiv der Stadt Köln. „Die beiden Brüder Johannes und Aegidius Gelenius haben im 16. Jahrhundert für sie wichtig erscheinende Urkunden abgeschrieben. Und deshalb wissen wir heute von dieser Stiftungsurkunde“, erläutert Kausemann. Es ist diese Abschrift, die nun in digitaler Form im Archiv der Bergstadt zur Verfügung steht – damit wird der Beginn der Stadtgeschichte greifbar.

Dass dieses Dokument im Archiv in Köln noch immer existiert, darüber können die Forscher froh sein. „Durch den Einsturz des Archivs sind diese Quellen nur knapp der Vernichtung entgangen“, berichtet Iris Kausemann.

Freilich haben auch schon vor 1306 in der Gegend von Rade Menschen gelebt. So wird Remlingrade bereits im Jahr 1183 als „Remelinrode“ erwähnt, Wellingrade im Jahr 1343 als „Welderinckrode“. Und Önkfeld taucht unter der Bezeichnung „ Unckincfelde“ im Jahr 1433 in den Aufzeichnungen auf.