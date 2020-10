Neuer Lauftreff in Radevormwald : Frische Luft und große Motivation

Auftakttreffen für das Marathon-Projekt des TV Herbeck. Dr. Volker Peinke (l.) und Lauftrainer Stefan Uhlhaas (m.) laufen vorweg. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der neue Lauftreff des TV Herbeck bietet viermal in der Woche ein gemeinsames Training an. Ziel ist die Teilnahme am Röntgenlauf 2021, wo ein Marathon absolviert werden soll.

Bevor Marie-Luise Dörffel morgens ihre Sachen packt und sich auf den Weg zur Arbeit macht, schnürt sie die Sportschuhe. Jeden Morgen legt sie rund vier Kilometer im Wald zurück – mal schnell gehend, mal joggend. „Das ist ein wunderbarer Start in den Tag mit viel Sauerstoff, Ruhe und Natur“, sagt sie. Und davon profitiert Marie-Luise Dörffel noch den ganzen Tag über. Sie fühle sich fitter und konzentrierter.

Weil der Hobbyläuferin der morgendliche Sport so gut tut, will sie die Idee vom Laufen nun noch ausbauen. Deswegen folgte sie dem Aufruf von Stefan Uhlhaas, der unter dem Dach des TV Herbeck einen Lauftreff gründete. Zum ersten Treffen am Samstagmorgen kamen neben Marie-Luise Dörffel rund 25 Interessierte – die meisten von ihnen bereits in Sportschuhen und Laufkleidung. Zum Auftakt des neuen Angebots hatten Stefan Uhlhaas und Sebastian Theiß als Initiatoren auch fachliche Unterstützung ins Boot geholt.

„Wir wollen Läufern die Möglichkeit geben, sich mit professioneller Begleitung auf den Marathon vorzubereiten“, berichtet Uhlhaas. Denn das erklärte Ziel des Lauftreffs: die Teilnahme am Röntgenlauf 2021. Nicht umsonst haben sie ihr Projekt unter den Titel „Von 0 auf 42“ gestellt: Auch Anfänger, die bisher wenig Erfahrung mit dem Laufen gemacht haben, sind willkommen – um im nächsten Jahr den Marathon mit 42 Kilometern zu laufen. „Aber natürlich steckt sich jeder ein eigenes Ziel“, betont Sebastian Theiß zum Start am Samstagmorgen. Der Marathon ist keine Pflicht. Entsprechend bunt ist die Gruppe.

Unterstützt werden die Läufer von Sportwissenschaftler Sven Schrul aus Schwerte, der beim Auftakttreffen über die Möglichkeiten einer Leistungsdiagnostik spricht. Nur wer seine Werte kenne, könne effektiv trainieren, erinnert er und nimmt vor allem den individuellen Puls der Läufer in den Blick. Mitglieder des Lauftreffs haben die Möglichkeit zum Start des Projekts in seinem Institut ihre Werte ermitteln zu lassen – um dann mit Begleitung des Sportwissenschaftlers ins Marathon-Training zu starten. Unterdessen erinnert Sportmediziner Dr. Volker Peinke am Samstag zum Auftakt noch an einen anderen Trainingsfaktor: „Laufen sollte Spaß machen“, sagt er, „im besten Fall kommen Läufer mit einem Lachen ins Ziel“.