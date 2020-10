Angebot für Senioren : E-Bike-Training für Senioren

Radevormwald Ältere Nutzer werden von der Geschwindigkeit der Gefährte oft überrascht. Mit den richtigen Tipps für die eigene Sicherheit kann man gefahrlos Freude an Touren mit dem Zweirädern haben.

Der E-Bike Boom bringt nicht nur mehr Menschen in Bewegung, sondern hat auch die Zahl der Unfälle auf den Radwegen ansteigen lassen. Besonders Senioren werden oft von der Beschleunigung und der Geschwindigkeit von E-Bikes überrascht. Das Unfallrisiko mit einem dieser Räder ist tatsächlich deutlich höher als das mit einem Fahrrad ohne Hilfsmotor.

Sportwissenschaftler Stephan Nüsser reagiert darauf mit einem E-Bike Sicherheitstraining für Senioren. Bei Radsport Nagel in Radevormwald kümmert er sich nicht nur um die Einstellung von Rädern, sondern auch um persönliche Leistungsdiagnostik.

Das Sicherheitstraining für Senioren ist sein neuestes Angebot, das am 2. November startet. „In dem Kursus lernen die Teilnehmer, wie sie ihr Rad, also Sattel und Bremshebel richtig einstellen“, sagt der Sportwissenschaftler. „Nach diesen Grundkenntnissen, werden die Senioren lernen, wie man richtig aufsteigt, anfährt, durch Kurven fährt und welche Regeln auf Radwegen berücksichtigt werden müssen. Hilfreich werden auch die Tipps sein, wie man sicher in Gruppen E-Bike fährt.“