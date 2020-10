Seniorenbetreuung in Radevormwald : „Durch Corona ist auf einmal alles anders“

Seniorenbetreuung in Radevormwald

Kerstin Scheffer (links) und Kristina Scheffels von „aktiv55plus“ an einem der Tische, die Gespräche ohne Ansteckung möglich macht. Foto: aktiv 55 plus

Radevormwald Kyra Springer ist Koordinatorin des Trägervereins „aktiv55plus“. Sie berichtet, wie sich die Arbeit für Senioren verändert hat. Inzwischen können einige Angebote wieder stattfinden.

Die Corona-Fallzahlen steigen in diesen Tagen wieder auf dramatische Weise. Für Kyra Springer ist das ein Deja-Vu – die Koordinatorin von „aktiv55plus“ hat noch sehr präsent, wie im Frühjahr das Virus auch die Arbeit des Trägervereins vorübergehend stark beeinträchtigte.

„aktiv55plus“ kümmert sich vor allem um die Belange von Senioren, und diese gelten bekanntlich als durch das Virus SARS CoV-2 besonders gefährdet. „Auf einmal war alles anders“, sagt Springer im Rückblick. Einer der ersten Schritte, den die Koordinatorin und ihre Mitstreiter unternahmen, war es, ihre Klienten aufzulisten und zu prüfen, wer in der Situation des Lockdowns besondere Hilfe brauchte. Menschen, die sich gut selber versorgen konnten oder Hilfe von Angehörigen haben, erhielten die Farbe Grün. Die Farbe Gelb erhielten jene Fälle, bei denen die Lage schon problematischer waren, bei den Fällen mit der Farbe Rot bestand das Risiko, dass es mit der alltäglichen Versorgung eng werden könnten. „Diese Fälle haben wir zuerst angerufen, dann die ,gelben’ Fälle“, berichtet Springer.

Überhaupt: Was den Einsatz der Ehrenamtler angeht, kommt Springer geradezu ins Schwärmen. „Wir haben so tolle Unterstützer, das muss ich immer wieder sagen.“ Mit Einfallsreichtum seien Probleme gelöst worden, als beispielsweise bei der Wiederaufnahme des Reparatur-Treffs eine Trennwand aus Acrylglas beschafft werden musste, gab es Lieferprobleme, denn der Bedarf war überall hoch. „Einer unserer Ehrenamtler hat dann aus einer Duschwand eine solche Trennwand hergestellt, die bruchsicher ist und sich hin und her rollen lässt.“ Eine weitere Unterstützerin habe sich bereit erklärt, beim Neustart der Handy-Sprechstunde die notwendigen Hygiene-Maßnahmen zu übernehmen, beispielsweise immer wieder die Tische zu desinfizieren.