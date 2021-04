Nach dem starken Saison-Start : Dieses klare Ziel hat Nachwuchsreiterin Martha Pickers

Reiten Die Schaagerin Martha Pickers (13) gewann in Darmstadt eine Prüfung der internationalen reiterlichen Vereinigung und hat nun ein klares Ziele.

Die 13-jährige Schaagerin Martha Pickers, die früher für den RFV Lobberich startete, nun aber für den RFV Koblenz-Metternich unterwegs ist, hat für einen furiosen Start in die Dressursaison gesorgt. Die seit Anfang des Jahres zum Landeskader Rheinland-Pfalz gehörende Gesamtschülerin gewann beim Frühjahrs-Opening in Darmstadt-Kraninchstein als Newcomerin eine Prüfung der internationalen reiterlichen Vereinigung.

Mit ihrem aktuellen Pony, dem Hengst Deinhard B vom Tönisvorster Gestüt Bönniger, sorgte sie für einen souveränen Auftakt. Landestrainer Mario Schreiber nahm den den Neuzugang in sein Team gut auf. Beim Süddeutschen Ponychampionat spulte Pickers drei tolle Runden ab, um nach der kurzen Kennenlernzeit ihre ersten Prüfungssituationen zu meistern. Sie schaffte in der Einzelwertung den zehnten Platz in einer starken Konkurrenz mit 31 Teilnehmern. Pickers gehörte auch zum Team, das Platz vier in einer Länderwertung belegte.