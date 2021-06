Politik in Radevormwald : CDU und Grüne stellen Antrag zu Hygieneprodukten

Radevormwald In den sanitären Anlagen der öffentlich zugänglichen Gebäuden sollen für eine einjährige Testphase kostenlose und frei zugängliche Menstruationsprodukte ausliegen.

In der Begründung für diesen gemeinsamen Antrag erläutern die Urheber: „Schon seit Jahren ist es ein beherrschendes Thema unserer Gesellschaft: Frauen müssen für ihre monatliche Periode stets Tampons und Binden mitführen und die damit verbundenen Kosten tragen. Dabei gibt es auch Frauen und Mädchen, denen die benötigten finanziellen Mittel fehlen. Eine soziale Gleichberechtigung ist daher nicht gegeben.“ Die Periode könne für pubertierende Mädchen eine Überraschung darstellen, besonders dann, wenn diese beispielsweise unvorhersehbar in der Schule auftritt. „Dabei entsteht durch mangelnde Aufklärung oftmals Scham, und die Jugendlichen wissen nicht, wie Sie sich in dieser Situation verhalten sollen“, so die Antragstellerinnen und Antragsteller. „Auch erfahrenen Frauen könne es passieren, dass sie ihre Periodenprodukte vergessen oder die Periode überraschend einsetzt.“