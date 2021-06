Antrag in Kaarst : FDP fordert kostenlose Menstruationsprodukte in Schulen

Kaarst Die FDP-Fraktion hat für den Schulausschuss einen Antrag gestellt. Darin fordert sie, unentgeltlich Menstruationsprodukte auf den Toiletten der weiterführenden Schulen bereitzustellen.

Dazu sollen im nächsten Jahr Spender angebracht werden. „Periodenprodukte sind alltägliche Hygieneprodukte und sollten auch als solche betrachtet werden. Wir schlagen hier etwas vor, das in einigen Jahren völlige Selbstverständlichkeit sein wird. Man käme ja auch nicht auf die Idee, Handtücher oder Toilettenpapier selbst mitbringen zu lassen”, erklärt FDP-Ratsmitglied Christoph Witthaut. Die Freien Demokraten haben jedoch nicht nur die Geschlechtergerechtigkeit im Blick. „Menstruation ist immer noch ein Tabuthema. Natürlich wird durch die Spender auch ein Zeichen gesetzt, dass die Menstruation völlig normal ist”, so Witthaut weiter. Für Jan Günther, schulpolitischer Sprecher der FDP , ist nicht ersichtlich, wieso die Produkte, die rund 50 Prozent der Schülerinnen benötigen, nicht vorgehalten werden sollen.

„Es wäre ein kleiner, aber wichtiger Schritt für mehr Geschlechtergerechtigkeit, Tampons und Binden auf den Toiletten zu haben. Denn da werden sie gebraucht und da gehören sie hin“, so Günther. Die Grünen begrüßen den Vorschlag der FDP. „Was mich allerdings wundert, ist, dass die selbsternannte Wirtschaftspartei in der nun angebrochenen Konsolidierungsphase nicht, wie eigentlich bei Anträgen üblich, einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung einbringt, sondern diese Verantwortung ausschließlich an die Verwaltung abtritt“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nina Lennhof aber. Marcel Finger, schulpolitischer Sprecher der CDU, will erst einmal den Bedarf abfragen. Gleichzeitig sollen etwaige Kosten für Spender und Periodenprodukte grob überschlagen ermittelt werden, damit im Anschluss hierüber entschieden werden kann“, so Finger.