CDU Radevormwald : Brodesser vermisst Wahlprogramm

Dr. Carsten Brodesser (CDU) im November 2017 im Deutschen Bundestag. Der Jungen Union in Rade berichtete er jetzt digital, dass ihn in den vergangenen Jahren mehr als 4600 Anfragen aus Oberberg erreicht hätten. Foto: büro bundestag

Radevormwald Der oberbergische Bundestagsabgeordnete war digital bei der Jungen Union zu Gast. Er berichtete von seinem Berliner Abgeordnetenleben, von den Corona-Entwicklungen und dem anstehenden Wahlkampf.

Die Junge Union hatte wieder zur virtuellen Vorstandssitzung eingeladen. Diesmal war der oberbergische Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Brodesser digital zugeschaltet und berichtete von seinem Berliner Abgeordnetenleben, von den Corona-Entwicklungen und dem Wahlkampf . „Ich hätte vor fünf Jahren nicht gedacht, wie intensiv die Zeit in Berlin werden würde“, sagte Brodesser. So habe er mehr als 4600 Briefe von Menschen aus Oberberg bekommen, die ihm ihre Sorgen geschildert hätten. „Und das waren keine vorgefertigten Briefe über irgendwelche Plattformen“, sagte er.

Corona habe immense Auswirkungen auf die Menschen. „Die Maßnahmen sind eine Herausforderung für alle Beteiligten – die Menschen im Homeoffice, die Schüler im Digital- oder Präsenzunterricht“, sagte er. „Die Pandemie hat sich regelrecht eingefressen.“ Es habe keine Regieanweisung für die Regierung gegeben. „Es war eine enorm steile Lernkurve, die wir alle hingelegt haben. Wenn man heute aus dem Haus geht, überprüft man, ob man Schlüssel, Handy, Brieftasche – und Maske mit hat“, sagte Brodesser. Das sei noch zu Beginn der Krise nicht denkbar gewesen. Aber letztlich werde Corona irgendwann vorbei sein – und dann stünden die „drei großen Ds“ an: „Digitalisierung – wenn man sich ansieht, wie weit man in Estland etwa hier ist, erkennt man, dass wir da noch meilenweit hinterherhinken“, sagte Brodesser. Das zweite D sei die Dekarbonisierung, die vor allem für die künftige Generation im Hinblick auf das Pariser Klimaabkommen umgesetzt und vorangetrieben werden müsse. „Dazu kommt dann die Demographie, also der demographische Wandel. Die Menschen leben länger, bekommen länger Rente, und die muss ja irgendwie finanziert werden“, sagte Brodesser.