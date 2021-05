Quartiersmanagement in den Wupperorten : Blumen für die freundliche Nachbarschaft

Radevormwald In den Wupperorten wurden am Freitag Blumen verteilt. Am Tag der Nachbarn ging es um Zusammenhalt und Dankbarkeit. Die Idee dazu hatte Quartiermanagerin Marie Steinhauer entwickelt.

Regina Übel ist in den Wupperorten aufgewachsen. In dem Mehrfamilienhaus, in dem sie lebt, kennt man sich. Der Zusammenhalt ist gut. Das war nicht immer so. „Früher war die Stimmung in dem Haus nicht so gut. Das hat sich geändert, als eine Nachbarin vor mehr als 20 Jahren zugezogen ist. Mit ihr hat sich die Atmosphäre verändert. Wir verbringen Zeit zusammen im Garten und trinken Kaffee miteinander“, sagt die Radevormwalderin. Eine andere Nachbarin kennt sie seit ihrem zwölften Lebensjahr. „Ich habe die Wohnung meiner Eltern übernommen und kenne viele Nachbarn deswegen schon fast mein Leben lang.“ Freitagnachmittag hat Regina Übel zwei Blumensträuße am Bürgerzentrum am Siedlungsweg abgeholt. Zum deutschlandweiten „Tag der Nachbarn“ hat sich die Quartiermanagerin Marie Steinhauer etwas Besonderes einfallen lassen. 30 Blumensträuße konnten in den Wupperorten verteilt werden, um sich bei seinen liebsten Nachbarn für die Unterstützung und Freundschaft zu bedanken. „Alle 30 Sträuße sind reserviert worden und werden im Laufe des Tages in den Wupperorten verteilt“, sagt sie. Zusammen mit ehrenamtlicher Unterstützung schrieb Marie Steinhauer außerdem Grußkarten an die Bewohner im Seniorenhaus Thiele. Jeder von ihnen erhielt einen Gruß zusammen mit einer Pfingstrose.