Stadtrat und Ausschüsse : CDU will Willicher Sitzungen als Livestream im Internet

Willich In einigen Städten gibt es Bestrebungen, Sitzungen des Stadtrats oder der Fachausschüsse im Internet zu übertragen. Nun macht auch die Willicher CDU einen entsprechenden Vorstoß.

Die Anzahl der Besucher bei den Sitzungen sei allerdings „eher übersichtlich“, was auch nachvollziehbar sei: „Es sind oft lange Tagesordnungen und komplexe Sachverhalte zu erörtern.“ Das sei für Zuhörer nicht immer einfach. In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie seien zudem viele Sitzungen ausgefallen, und die Sorge um die Gesundheit und die Hygiene- und Abstandsregelungen hätten manchen davon abgehalten, zu den Sitzungen zu kommen. „Ich habe die Fraktion deshalb gebeten, dem Rat vorzuschlagen, zukünftig Rats- und Ausschusssitzungen als Livestream zu übertragen.“

Das Thema wird derzeit auch in anderen Städte- und Gemeinderäten diskutiert – beispielsweise in Kempen, wo die Entscheidung kürzlich nach einer lebhaften Diskussion vertagt wurde. In der Willicher CDU-Fraktion habe man den von der Jungen Union eingebrachten Antrag kritisch besprochen, sich aber entschlossen, das Thema auf den Weg zu bringen, so Rick.