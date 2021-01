Christen in Radevormwald : Allianzgebetswoche startet morgen

Der Turm der lutherischen Kirche an der Burgstraße. Von hier aus wird am Sonntag, 17. Januar, der Abschlussgottesdienst übertragen. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Auch in diesem Jahr wird von Sonntag, 10. Januar, bis zum Sonntag, 17. Januar, die jährliche Allianzgebetswoche stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie haben die Veranstalter alternative Wege gefunden.

In normalen Zeiten treffen sich Christen aus den unterschiedlichen protestantischen Gemeinden in dieser Woche in verschiedenen Veranstaltungen zu gemeinsamen Beten an verschiedenen Orten in der Stadt. „Wobei die Betonung auf der Gemeinsamkeit liegt“, teilt Gunter Thiemann mit, der Vorsitzende des Arbeitskreises der Evangelischen Allianz in der Bergstadt. „Gerade diese Gemeinsamkeit ist aufgrund der derzeitigen Situation leider nicht möglich, gleichwohl soll die Gebetswoche stattfinden.“