Unter erschwerten Bedingungen : Gebetswoche unter dem Motto: „Lebenselixier Bibel“

Die Evangelische Allianz Krefeld lädt für die Zeit zwischen 10. und 17. Januar zu Gebets-Gottesdiensten ein. Das Motto lautet „Lebenselixier Bibel“.

(RP) Zum 175. Mal findet im internationalen Kontext die Allianzgebetswoche der Evangelischen Allianz statt. Damit ist sie weltweit sowie auch in Deutschland die älteste Einheitsbewegung. Unter dem Motto „Lebenselixier Bibel“ treffen sich in Deutschland vom 10. bis 17. Januar 2021 Christen aus allen Kirchen und Freikirchen im überwiegend evangelischen Kontext zu Allianzgebets-Gottesdiensten. Das diesjährige Thema verweist auf die Bibel und will in seiner Entfaltung sowohl Hilfestellung für persönliche Lebensfragen geben, als auch gesamtgesellschaftliche Orientierungspunkte bieten.