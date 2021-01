Youtube-Videos : Evangelische Kirche in Dormagen startet Umfrage

Dormagen Mit einer Umfrage will die Evangelische Kirchengemeinde in Dormagen herausfinden, ob ihr Online-Angebot ankommt. Die für den Januar geplanten Konzerte hat sie unterdessen abgesagt.

Die Evangelische Kirchengemeinde wendet sich mit einer Umfrage an ihre Gemeindemitglieder. Damit will sie herausfinden, wie die Gläubigen die Videos bewerten, die die Gemeinde auf Youtube hochgeladen hat. Es handelt sich um bisher zehn Videos mit Ausschnitten aus dem Weihnachtsgottesdiensten sowie den Andachten zum Jahreswechsel. „Da wir selbst damit Erfahrungen sammeln, freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen, die auch schon vereinzelt eintrafen“, teilt Pfarrer Frank Picht mit. Und bittet, folgende Fragen zu beantworten:

Für den Februar sind bisher noch drei Konzerte vorgesehen: Am 19. Februar soll Mercy Street mit „A Tribute to Peter Gabriel“ auftreten, am 26. Februar Just Cash mit „The Music of Johnny Cash“. Auch die „Reihe 8“ soll am 8. Februar weitergehen. Die Band Planxties & Airs soll dann auftreten. Sie besteht aus den Musikern Ulrike und Claus von Weiß und spielt vor allem traditionelle Musik aus Irland. Aber auch Stücke aus Schottland, England sowie eigene Melodien.