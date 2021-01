Kunst in Radevormwald : Mit viel Farbe gegen die Tristesse

Eins der großen Kunstwerke von Robert Swain: „Untitled“ aus dem Jahr 2014 mit einem Maß von 21,33 Metern Breite und drei Metern Höhe. Foto: Yao Zu Lu Foto: Swain

Radevormwald Bernd Freudenberg gestaltet den öffentlichen Raum in Radevormwald. Die neuesten Fahnen zeigen Motive des New Yorker Künstlers Robert Swain.

Kommende Woche wird der Kunstkreisel in Radevormwald in einer bunten Farbwelt erstrahlen, sobald die Fahnen des New Yorker Künstlers Robert Swain aufgehängt sind. Auch in diesem Jahr kümmert sich Bernd Freudenberg für die Kunstinitiative darum, dass der Kreisverkehr an der Kaiserstraße mit zeitgenössischer Kunst umspielt wird. „In Absprache mit der Firma Aurich und dem Amt für Schule und Kultur werde ich mich auch in Zukunft weiter um die Gestaltung und Organisation der halbjährigen Fahnenausstellung kümmern“, sagt Bernd Freudenberg, der in der Kunstwelt sehr gut vernetzt ist und in den vergangenen Jahrzehnten renommierte Künstler aus der ganzen Welt nach Radevormwald geholt hat.

Bernd Freudenberg hat die Entwicklung von Kunst im öffentlichen Raum in der bergischen Kleinstadt maßgeblich vorangetrieben. Ausstellungen wird er für seine Heimatstadt allerdings nicht mehr organisieren. „Wie angekündigt werde ich in Zukunft keine Ausstellungen zeitgenössischer Kunst mehr in Radevormwald planen und durchführen, da es keine Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze wegen des fehlenden Kunstverständnisses gibt“, sagt er. „Zeitgenössische Kunst hat in der Stadt keine Lobby.“ Auf die bunten Fahnen von Robert Swain ist Bernd Freudenberg stolz. Der Kontakt zu dem amerikanischen Professor für Kunst und Kunstgeschichte ist über die Künstlerin Gabriele Evertz entstanden, die ebenfalls Fahnen für den Kreisel entworfen hat. Robert Swain ist 80 Jahre alt und gehört zu den einflussreichsten Künstlern seiner Generation. Berühmt ist er für seine Farbstudien und sein eigenes Farbsystem, mit dessen Entwicklung er 1969 begonnen hat. Das Farbsystem umfasst knapp 5000 Farben. Seine Werke waren unter anderem in dem Museum of Modern Art in Manhattan sowie im Grand Palais in Paris zu sehen. Robert Swain ordnet Farben in Gitterstrukturen an. Die Farben, deren emotionalen Eigenschaften der Künstler untersucht, unterscheiden sich in ihrer Reinheit, Helligkeit und Dunkelheit. Bei der Kombination und Abstufung der Farben geht er nicht mathematisch vor, sondern legt großen Wert auf den visuellen Aspekt. Seine Arbeiten und so auch die Fahnen, die in Radevormwald zu sehen seien werden, repräsentieren nichts. Sie zeigen die Wechselwirkungen von Farben und Licht. Der Betrachter kann in die Farben, ihre Emotionalität und Wirkung eintauchen.

Robert Swain ist berühmt für seine Farbstudien. Foto: Swain

Info Entwicklung eines eigenen Farbsystems Der Künstler Robert Swain, geboren am 7. Dezember 1940, hat als Professor für Kunst und Kunstgeschichte in New York City gelehrt. Er wurde in Texas geboren und wuchs in Virginia auf. 1965 zog er nach Manhattan. Ein Jahr später begann Swain seine farbbasierte Arbeit, seit 1969 arbeitet er an der Entwicklung seines eigenen Farbsystems. Er war Teil der berühmten Gruppenausstellung „Light and Line“, die 1967 in der Park Place Gallery in NYC startete. Ein Jahr später wurde die Kunst von Robert Swain im Museum of Modern Art gezeigt. Die Ausstellung „Art of the Real“ reiste um die Welt.

„Ich hoffe, dass die bunten Fahnen dazu beitragen werden, etwas Farbe in den tristen Corona-Alltag zu bringen“, sagt Bernd Freudenberg. Die acht Fahnen sind jeweils 400 mal 150 Zentimeter groß und werden von der Firma Aurich gesponsert. Gedruckt werden die Fahnen von der Wuppertaler Firma Herold.

Bernd Freudenberg will weiterhin an gegenstandsfreier Kunst mit dem Schwerpunkt Farbmalerei für den Fahnenkreisel festhalten. In der zweiten Jahreshälfte wird Michael Jäger, Kölner Künstler und Professor für Bildnerische Grundlagen und Malerei an der Kunsthochschule in Halle, acht Fahnen gestalten.