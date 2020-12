Corona-Regeln in Radevormwald : Verwaltung betont: Im Stadtkern von Rade gilt Maskenpflicht

Corona-Regeln in Radevormwald

Ohne Maske geht auch in der Rader City nichts mehr. Die Verwaltung hat noch einmal im Detail aufgeführt, wo ein Tragen der Mund-Nase-Bedeckung unabdingbar ist. Foto: dpa/Federico Gambarini

Radevormwald Entlang der Kaiserstraße von der Kreuzung Grabenstraße („Alte Post“) über den Marktplatz bis zum Kreisverkehrsplatz Ost (Hohenfuhrstraße) muss die Maske getragen werden. Das gilt auch für den Schlossmacherplatz.

Die Stadt Radevormwald hat am Freitag noch einmal detailliert auf die Maskenpflicht in der Innenstadt hingewiesen. In der Pressemitteilung heißt es: „Die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, gilt im Innenstadtkern entlang der Kaiserstraße von der Kreuzung Grabenstraße („Alte Post“) über den Marktplatz bis zum Kreisverkehrsplatz Ost (Hohenfuhrstraße).“ Einbezogen ist auch der komplette Bereich des Schlossmacherplatzes und der Schlossmacher-Galerie.