Gastronomie in Radevormwald : Abholservice im „Viva Gastro Heidersteg“

Frank Groß und Maria Tellman-Groß haben den Betrieb des Heiderstegs offiziell aufgenommen. Nachdem das Ehepaar das Restaurant und Hotel in der gleichnamigen Ortschaft in diesem Jahr komplett renoviert und modernisiert hat, konnte der Betrieb am Donnerstag mit dem Abholservice starten. In der Küche des Restaurants wird täglich, außer montags, gekocht. „Wir fangen mit einer kleinen Karte an. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist bisher sehr positiv“, sagt Frank Groß.