Deutsche Post in Radevormwald : Zwei neue Standorte für per App gesteuerte DHL-Packstationen

Das ist die neue DHL-Packstation auf dem Hohenfuhrplatz. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Die Kapazität des neuen Automaten in der Innenstadt umfasst 77 Fächer, der in Rädereichen hat 53 Fächer. Mit dem Standort an der Kaiserstraße (Post) gibt es drei DHL-Packstationen in der Stadt.

Pakete verschicken und annehmen – das soll für die Radevormwalder künftig noch leichter gehen. Die Deutsche Post DHL vergrößert ihr Packstationsnetz und hat jetzt zwei neue Stationen aufgestellt: in der Innenstadt auf dem Hohenfuhrplatz und am Aldi-Markt, Erlenbacher Straße 1, in Rädereichen.

Kunden können an beiden Standorten ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten in der Innenstadt umfasst 77 Fächer, der in Rädereichen hat 53 Fächer. Mit dem Standort an der Kaiserstraße (Post) gibt es drei DHL-Packstationen in der Stadt.

Bei den beiden neuen Stationen handete es sich um app-gesteuerte Automatentypen, die kein Display benötigen, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedient, berichtet Pressesprecherin Britta Töllner.

„Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldung der Kunden ist sehr positiv, und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Kunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group. Ein Großteil der Packstationen sei mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, so dass sich der neue Typ mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre. Wir werden unseren Service damit noch näher zu unseren Kunden bringen und klimafreundlicher machen“, sagt Bartels. DHL-Kunden können künftig beide Automatentypen nutzen – die klassische Packstation mit Bildschirm und Scanner sowie die App-gesteuerte Variante. Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein. Denn die Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Das bundesweite DHL-Packstationsnetz umfasst mehr als 9000 Automaten. Bis 2023 will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf mindestens 15.000 erhöhen. „Das Onlineshopping wird immer beliebter, und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt“, meint Bartels. Schon heute könnten mehr als 16 Millionen registrierte Kunden weit mehr als 850.000 Fächer nutzen.