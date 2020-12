Kirchen in Radevormwald : Gemeinden beraten über Festtagsplanung

Der Kirchenkreis hat die einzelnen Gemeindegremien gebeten, noch einmal zu beraten. Die reformierte Gemeinde – hier das Kirchenportal am Markt – will an ihrer Planung festhalten. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Es gab eine Krisensitzung des Kirchenkreises. Gottesdienst-Pläne sollen noch einmal besprochen werden. Die reformierte Gemeinde hat sich bereits entschieden, an ihrer jetzigen Planung festzuhalten.

Gisela Busch, die Vorsitzende des Presbyteriums der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, erklärt dazu: „Wir haben beschlossen, dass unsere Planung für Heiligabend so bleiben wird.“ Das heißt, es gibt jeweils um 15.30 Uhr, um 17 und um 22 Uhr Gottesdienste. Außerdem wird um 19 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein weiterer Gottesdienst angeboten. Die Vorbereitung für den 24. Dezember sei gut durchdacht und die Hygieneregeln gewährleistet, sagt Gisela Busch. Was weitere Zusammenkünfte in den kommenden Tagen angehe, so berate man noch, inwieweit auf Veranstaltungen verzichtet werden soll. Auch das Presbyterium der lutherischen Kirchengemeinde wird sich noch einmal zusammensetzen – rein bildlich gesprochen natürlich. „Wir haben heute Abend eine Zoom-Konferenz“, sagte Pfarrerin Manuela Melzer am Mittwoch. Darin werde man entscheiden, wie man mit der aktuellen Lage umgehe. Die Gemeindemitglieder würden dann zeitnah informiert. Am Freitag solle es dann auf Ebene des Kirchenkreises Lennep noch einmal eine Konferenz zu dem Thema geben – ebenfalls per Zoom.